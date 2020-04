Les Cliniques de l’Europe lancent des consultations par vidéo

Les Cliniques de l’Europe à Bruxelles proposent désormais des consultations par vidéo à leurs patients via la plateforme de rendez-vous médicaux Doctena. “En ces temps de restrictions nécessaires, la téléconsultation peut réellement sauver des vies”, a déclaré jeudi Peter Fontaine, directeur général et administrateur délégué des Cliniques.

L’épidémie de coronavirus rend certaines personnes frileuses à l’idée de se rendre à l’hôpital bien que les établissements hospitaliers séparent strictement leur unité Covid-19 du reste du bâtiment. Les consultations par vidéo leur offrent dès lors une alternative et élargissent l’accessibilité à l’offre de soins.

Au sein des Cliniques de l’Europe, plus de 300 professionnels dans 30 spécialités différentes sont prêts à aider leurs patients de cette manière. Pour obtenir une téléconsultation, il faut d’abord prendre contact avec le secrétariat du service médical compétent. Le patient reçoit alors une confirmation et un lien pour la consultation vidéo. A l’heure dite, il peut se connecter avec son médecin. “Cela permet à nos spécialistes et médecins généralistes de rester disponibles pour leurs patients. Nos médecins doivent rester en contact avec les patients afin de garantir la continuité des soins”, souligne Peter Fontaine.

Belga – Photo: Eric Lalmand