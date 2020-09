Les cinémas sollicitent des dérogations pour accueillir plus de spectateurs

Les cinémas sollicitent les autorités locales afin d’obtenir des dérogations pour accueillir plus de 200 personnes dans leurs plus grandes salles, rapportent les titres Sudpresse jeudi.

Depuis le 1er septembre, la capacité d’accueil est passée de 100 à 200 personnes à l’intérieur et les règles de distanciation ont été adoucies, passant de 1,5 mètre à 1 mètre (ou un siège) entre les bulles. Une capacité augmentée qui est toutefois encore jugée insuffisante dans certains cas. “En Belgique, les plus grandes salles de cinéma peuvent accueillir plus de 700 personnes”, rappelle Thierry Laermans, secrétaire général de la Fédération des Cinémas de Belgique. “Les cinémas avec des salles plus importantes peuvent sans problème accueillir davantage de monde en toute sécurité. On peut estimer qu’en fonction de la taille des bulles (de 1 à 10 personnes, NDLR), entre 55 % et 60 % des salles pourraient être occupés tout en respectant les distances”.

Le groupe Kinepolis a sollicité une dérogation. “Nous avons demandé une dérogation pour 1 ou 2 salles dans nos complexes de Bruxelles, Anvers, Liège et Louvain”, annonce le porte-parole. Seuls les grands cinémas pourront cependant bénéficier de cette dérogation puisque celle-ci ne permet pas de déroger aux règles de distance sociale. Les plus petites salles n’ont donc, de toute façon, pas la possibilité de monter au-delà des 200 personnes autorisées.

Pour l’instant, les demandes de dérogation sont toujours en cours d’analyse par les différents bourgmestres puisque ces décisions doivent être prises au niveau local.

Belga – Photo:BX1