Les cambriolages ont diminué de 37% : un effet du confinement ?

Une baisse moyenne de 37% des cambriolages a été constatée en Région bruxelloise, entre les premiers semestres 2019 et 2020.

Cette diminution a été constatée par les services d’analyse de la police fédérale. Concrètement, la police a constaté une baisse plus importante pour les appartements (-43%) que pour les maisons (-24%). Elle se manifeste également dans les 19 communes bruxelloise : Schaerbeek est la moins impactée par la baisse (-7%), tandis que Saint-Josse-ten-Noode a connu la diminution la plus importante (-68%).

Néanmoins, les chiffres montrent qu’il n’y a pas de changement au niveau du taux de tentatives (37%) par rapport au nombre de faits réellement commis.

Un bienfait du confinement ?

La communication de ces chiffres fait suite à une question de la députée bruxelloise Bianca Debaets (CD&V) auprès du ministre-président Rudi Vervoort (PS). Selon la députée, “même s’il n’y a pas d’étude approfondie à ce sujet, il apparaît évident que la période de confinement imposée par le coronavirus a joué un grand rôle dans cette diminution“, puisque les Bruxellois étaient davantage à la maison, “Et l’on peut supposer que la tendance sera similaire au cours du deuxième semestre de l’année 2020“.

Bianca Debaets souligne aussi que “la Région bruxelloise, par l’entremise de Bruxelles Prévention et Sécurité, travaille beaucoup sur cette problématique, aussi en collaboration avec les communes et les zones de police, et on ne peut que s’en réjouir car chacun a droit à un maximum de sécurité à domicile !“. Ainsi, Bruxelles Prévention et Sécurité a accordé un subside de 3 millions d’euros par an pour mettre en place des mesures spécifiques quant aux cambriolages, par exemple la présence visible, et la surveillance d’habitations.

