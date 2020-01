Les Bruxellois sont de plus en plus nombreux

Il y a de plus en plus de Bruxellois. La région comptabilise 10.704 nouveaux habitants entre 2019 et 2020. Soit une hausse de 0,88% faisant ainsi grimper la population à 1.211.026 Bruxellois. Si Evere, Bruxelles-Ville et Woluwe-Saint-Lambert sont les communes les plus touchées par cette augmentation, Saint-Gilles et Koekelberg perdent quant à elles des habitants.

Les chiffres du SPF nous permettent de remarquer que logiquement, la plupart des communes ont une population croissante. 17 communes sur 19 sont en augmentation. Evere, Bruxelles-Ville et Woluwe-Saint-Lambert arrivent en tête des communes à la hausse. Saint-Gilles et Koekelberg perdent des habitants.

Sans surprise, la ville de Bruxelles est la plus peuplée avec 183.287 habitants. Mais, proportionnellement, c’est Evere qui enregistre la plus grande hausse. Avec 856 nouveaux Everois, la commune enregistre une hausse de plus de 2%. Pour Ridouane Chahid, fraîchement nommé Bourgmestre faisant fonction à Evere, cela amène de nouveaux challenges pour sa commune: grandir, mais en s’assurant d’abord du bien être des Everoises et Everois.

Moins d’habitants à Saint-Gilles et Koekelberg

Pour Koekelberg, on ne peut pas parler de fuite de la population, on parle de moins 0,34 %, soit 75 habitants en moins. Par contre, à Saint-Gilles, la diminution est plus importante, il y a 621 habitants en moins cette année. Du coté de Saint-Gilles, on explique ce chiffre par un changement démographique de la population. Il y a plus de jeunes, donc moins de famille, donc moins d’enfants, donc moins d’habitants

Il faut noter aussi la stabilité de certaines communes Schaerbeek qui a vu une croissance de seulement un seul habitant. Enfin une dernière informations qu’on retrouve dans les statistiques du SPF, concernant l’âge des habitants : Saint-Josse est la commune ayant la population la plus jeune de Bruxelles mais aussi de toute la Belgique avec une moyenne d’âge de 35 ans. À l’inverse, aucune commune bruxelloise ne figure parmi les vingt premières communes de Belgique où la population est la plus âgée.

La rédaction