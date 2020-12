Les Bruxellois appelés à illuminer leurs fenêtres le 21 décembre

C’est le jour le plus court de l’année.

Les habitants sont invités à illuminer leurs fenêtres de façon inventive pour exprimer une solidarité en créant tous ensemble une grande lumière.

C’est ce qu’a annoncé mardi la coordinatrice Culture à Woluwe-St-Pierre Ciska Vandendriessche, au nom de l’ensemble des services culturels des 19 communes bruxelloises.

L’ASBL Patrimoine à Roulettes a réalisé un livret regroupant 15 idées dans lesquelles puiser son inspiration. Il sera diffusé à compter du 8 décembre prochain, en ligne via ce lien et en version imprimée via certaines bibliothèques et écoles notamment.

Une première

“On ne peut pas organiser d’activités mais on s’est dit que pour le jour le plus noir (de l’année, NDLR), ce serait chouette si tout le monde pouvait mettre un peu de lumière aux fenêtres et créer son propre spectacle de lumière“, explique Ciska Vandendriessche. “On aimerait que les gens voient la lumière, le bout du tunnel du coronavirus”.

Belga