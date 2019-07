Les bourgmestres de Rhode-Saint-Genèse et de Drogenbos ont prêté serment

Les bourgmestres de Rhode-Saint-Genèse et de Drogenbos, Pierre Rolin (IC-GB) et Alexis Calmeyn (LB), ont prêté serment lundi, en exécution de l’arrêt du Conseil d’État de début juillet qui a cassé la décision de l’ex-ministre flamande des Affaires intérieures, Liesbeth Homans (N-VA), de ne pas nommer quatre maïeurs des communes à facilités de la périphérie bruxelloise.

Pierre Rolin et Alexis Calmeyn ont prêté serment ce lundi matin devant le gouverneur de la province de Brabant flamand, Lodewijk De Witte, à Louvain.

Pierre Rolin dirige la liste francophone IC-GB (Intérêts communaux – Gemeentebelangen), qui avait obtenu 18 sièges et la majorité absolue face aux sept élus de l’opposition flamande d’Engagement 1640 lors du scrutin communal du 14 octobre dernier. Il en est à son second mandat de bourgmestre après avoir succédé en 2012 à sa sœur, Myriam Leroy-Rolin.

Alexis Calmeyn, un bilingue élu comme indépendant – avant de rejoindre le MR en début d’année – a été élu sur une liste du bourgmestre baptisée (Drogenbos Plus – LB). Il dispose d’une majorité de six sièges, contre sept aux listes à l’Union des Francophones (UF, cinq) et go1620 (deux). Il vient d’entamer son troisième mandat.

Nomination définitive

Le Conseil d’État avait annulé le 2 juillet le refus par Liesbeth Homans (N-VA) – alors qu’elle était ministre flamande des Affaires intérieures, avant de devenir ministre-présidente de la Flandre – , de nommer les bourgmestres francophones des quatre des six communes à facilités de la périphérie (Rhode-Saint-Genèse, Wezembeek-Oppem, Drogenbos et Linkebeek). Elle leur reprochait d’avoir envoyé des convocations électorales pour le scrutin d’octobre en français pour les électeurs francophones qui se sont fait enregistrer sous ce rôle linguistique afin de recevoir durant quatre ans leurs documents administratifs dans la langue de Voltaire.

Selon la nouvelle loi communale, cet arrêt rendu par la chambre bilingue de la Haute instance entraînait automatiquement la nomination définitive des quatre bourgmestres.

Ceux de Wezembeek-Oppem, Frédéric Petit, et de Linkebeek, Yves Ghequiere, avaient prêté serment le 8 juillet dernier.

