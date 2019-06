Les Belges et le 400m à l’honneur le 6 septembre au stade Roi Baudouin à Bruxelles

Trois courses de 400 mètres et les Belges seront à l’honneur du Mémorial Van Damme, le 6 septembre prochain au stade Roi Baudouin, lors de la traditionnelle finale de la Ligue de Diamant. Pour la première fois, le “meilleur meeting d’athlétisme du monde”, sera situé avant un grand championnat, et non après.

Les championnats du monde auront lieu en effet du 27 septembre au 6 octobre à Doha, au Qatar. “C’est pour ainsi dire la garantie d’avoir de grosses prestations à trois semaines de l’évènement”, s’est réjouit Cédric Van Branteghem, le directeur général du Mémorial Van Damme lundi à Bruxelles.

“Le Mémorial sera d’un très haut niveau car les athlètes seront dans la dernière ligne droite de leur préparation.” Les athlètes belges auront la part belle comme à l’accoutumée. Les organisateurs ont présenté l’affiche de cette 43e édition avec Nafi Thiam, Kevin, Jonathan et Dylan Borlée ainsi que Jonathan Sacoor, le champion du monde U20 du 400m. “Ils sont sur l’affiche, mais ils seront là au stade aussi“, a souligné Cédric Van Branteghem qui a prévu trois courses de 400m lors de la soirée. “Le 400m figure au programme de la finale de la Ligue de Diamant. Outre les athlètes qualifiés, nous avons le droit de donner une invitation. Cette wild-card sera pour un Belge, suivant des critères encore à définir. C’est pour cela que nous avons prévu une deuxième course avec les autres Tornados. Nous essaieront qu’elle soit du plus haut niveau possible avec une participation internationale. C’est important pour Jacques Borlée (le coach du relais 4x400m, ndlr) qui devra encore choisir son équipe pour Doha“.

Porte-drapeau de l’athlétisme belge, Nafi Thiam disputera le week-end prochain

A côté de cela, les Belgian Cheetahs méritent aussi d’être mise à l’honneur, c’est pourquoi il y aura aussi un 400m féminin, international aussi, avec notamment Cynthia Bolingo. C’est important pour elles aussi.” Porte-drapeau de l’athlétisme belge, Nafi Thiam disputera le week-end prochain l’épreuve multiple à Talence. “Au Mémorial, elle est prévue pour disputer la hauteur“, confie le directeur général. “Pour tout le monde, c’est la préférence, même si l’option existe de faire la longueur avec pourquoi pas une tentative de record de Belgique, mais l’idée est aussi de ne prendre aucun risque avec elle avant les Mondiaux de Doha.“

Deux épreuves du disque seront également au programme alors que la veille, la finale du poids messieurs de la Ligue de Diamant se déroulera le jeudi 5 septembre sur la Place de Brouckère, entièrement aménagée à présent. L’an dernier, la Grand-Place avait accueilli la finale du poids féminin. Cette finale du poids constituera le deuxième évènement des traditionnelles Urban Memorial Series. Le premier aura lieu le 16 août, toujours à Bruxelles, au Marché aux Poissons avec une épreuve de saut à la perche.

“L’idée sera d’organiser un évènement mixte, une sorte de ‘battle’ hommes-femmes sous une formule encore à définir“, a ajouté encore Cédric Van Branteghem.

Belga