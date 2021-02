Les barbiers ne pourront rouvrir demain que pour couper les cheveux

Les coiffeurs et les barbiers pourront bien reprendre leurs activités dès ce samedi 13 février sous des conditions strictes.

Les barbiers ne pourront toutefois s’occuper que du soin des cheveux et non de la barbe et de la moustache, nous précise la porte-parole du cabinet de la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden.

Les autres professions de contact non médicales rouvriront le 1er mars.

Il en va de même pour les bancs solaires non automatisés et les centres de bronzage non automatisés.

A.V. – Photo: Benoit Doppagne