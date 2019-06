Les avocats veulent promouvoir le règlement des litiges en dehors des tribunaux

Les avocats lance lundi une campagne de promotion du règlement des litiges en dehors des tribunaux, annonce Avocats.be, l’Ordre des barreaux francophones et germanophone. Les parties en conflit peuvent en effet, toujours avec l’aide d’avocats, dégager un accord pour dénouer leur différend sans passer devant un juge, via d’autres voies, parfois plus rapides, efficaces, confidentielles et consensuelles, met en avant l’organisation.

Face à des procédures judiciaires parfois longues, coûteuses et pénibles, il existe des alternatives. Celles-ci seront mises en avant via l’action “Réglez votre litige en dehors du tribunal” du 17 juin au 30 septembre.

Le but est de promouvoir les autres formes de règlement de ces conflits et le rôle de l’avocat dans ce cadre. A cette occasion, chacun pourra rencontrer gratuitement un avocat qui s’est porté volontaire pour participer à l’action, à son cabinet, dans le cadre d’un premier entretien uniquement verbal, afin d’obtenir un premier avis sur la forme alternative de règlement des conflits qui convient le mieux au problème posé.

Si la personne le souhaite, l’avocat lui précisera la manière dont il calculerait les honoraires et frais liés à son intervention dans l’hypothèse où le dossier lui serait ensuite confié. Les listes des avocats qui participent à cette action sont publiées sur le site d’Avocats.be.

Belga