Les ASBL Forum et Convivence profitent de l’été pour sonder les seniors de Bruxelles

Les ASBL Forum et Convivence profitent de l’été pour plonger dans trois quartiers de Bruxelles afin d’interroger les habitants, et en particulier les seniors, sur l’évolution de la ville et la cohésion sociale. L’association Forum développe des activités pour favoriser les rencontres.

Et pour forger les rencontres, quoi de mieux qu’un café mobile en vélo cargo ? Il a posé ses valises ce lundi sur la place Anneessens.

► Reportage de Sabine Ringelheim