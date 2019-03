Leo Not Happy vise le demi-million de mégots de cigarettes ramassés

Leo Not Happy s’est fixé un objectif de taille: ramasser 500.000 mégots de cigarettes à Bruxelles. Leo et son équipe envisagent aussi de distribuer des milliers de cendriers de poche. Cette grande opération nettoyage est prévue le 27 avril prochain.

“On ne peut pas marcher trois mètres sans croiser un mégot au sol. Ils sont devant chez nous, aux pieds des arbres, dans les égouts, à l’entrée des gares, des stations de métro, sur nos plages et surtout… dans nos océans !“, s’indigne Leo Not Happy, organisateur anonyme de nombreux événements qui tendent à rendre Bruxelles plus propre.

Le 21 avril dernier, Leo et son équipe avait organisé un événement d’ampleur nationale de ramassage de mégots. À Bruxelles, 220 volontaires avait récolté 240 000 mégots. Le 27 avril prochain, il réitère l’expérience et propose de rassembler 500 bénévoles afin de ramasser 500 000 mégots à travers toute la capitale.

Par la même occasion, Leo Not Happy veut aussi distribuer des milliers de de cendriers de poche aux fumeurs. “Certains fumeurs ont pris le réflexe de les jeter par terre. Beaucoup n’ont pas conscience que le mégot est un déchet qui n’est pas biodégradable et très nuisible pour l’environnement. Il pollue à lui seul 500 litres d’eau à cause des 4000 composants chimiques et du plastique qu’il contient“, explique-t-il.

Pendant le ramassage, une équipe taguera à l’entrée des avaloirs et égouts le message ” Ici commence la mer – Ne rien jeter” en français et néerlandais. Ceci uniquement sur le territoire de la Ville de Bruxelles.

Du matériel sera mis à disposition des bénévoles afin de parvenir à réaliser cet objectif de taille.

T.Dest / Image: Belga