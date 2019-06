L’endettement de la Fédération Wallonie Bruxelles est sous surveillance

Ce mardi, les députés de la Fédération Wallonie Bruxelles ont prêté serment. Seulement, son endettement augmente d’année en année et les moyens d’agir sont réduits. Fabrice Grosfilley vous explique pourquoi.

L’endettement était de 3 milliards en 1999, vingt ans plus tard, on atteint les 8 milliards et on pourrait atteindre les 11 milliards si on ne change rien. Ces données viennent de l’Université de Namur. Cette projection prend en compte le Pacte d’excellence, le boom démographique et l’allongement de la formation des enseignants.

“Cette après-midi, les députés m’ont tenu des discours différents. Il faut s’inquiéter selon l’opposition et pas selon le parti socialiste. Une trajectoire budgétaire cela se corrige et c’est pour cela qu’il y a un budget et un contrôle en cours d’année. Cependant, la Fédération Wallonie Bruxelles n’a pas de capacité fiscale. Dans les recettes, on retrouve la TVA et une petite partie des impôts des personnes physiques. Et l’essentiel des dépenses, c’est l’enseignement. Toucher à son budget, cela va à l’encontre du Pacte d’excellence.”