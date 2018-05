Leaken: plusieurs lignes de tram interrompues dès ce dimanche pour une longue phase de rénovation

Les lignes de tram 3, 7 et 19 sont concernées.

Dès ce dimanche soir à 20h, les lignes de tram 3, 7 et 19 seront interrompues pour un remplacement des voies et des aiguillages. Ces travaux nécessitent l’interruption des trams jusqu’au 2 septembre 2018.

Les bus 53 sont déviés afin de faciliter les correspondances avec les trams 3 et 7. Les trams 19 ne desservent pas De Wand du lundi 18 juin au dimanche 2 septembre. Ils sont déviés depuis l’arrêt Centenaire vers l’arrêt Heysel.

Du lundi 14 mai au dimanche 2 septembre, les trams 3 sont interrompus entre les arrêts Araucaria et Esplanade, et les trams 7 entre les arrêts Araucaria et Heysel.

Un T-bus circule entre les arrêts Docks Bruxsel et Heysel via l’arrêt Esplanade. L’arrêt Centenaire n’est pas desservi par les T-bus. Il reste desservi par les trams 19 depuis l’arrêt De Wand, explique la Stib.

Les bus 53 sont déviés par l’arrêt Araucaria afin de donner correspondance avec les trams 3 direction Churchill et 7 direction Vanderkindere.

T.D.