Le vélo et Bruxelles, une histoire qui a presque 200 ans

Comment le vélo s’est imposé à Bruxelles à travers les décennies, voire les siècles ? Quelle est son histoire et les contraintes que les tous premiers cyclistes du quotidien ont pu rencontrer dans la capitale alors que l’esprit était encore au tout voiture ? Avec ses invité.e.s, Cyprien Houdmont revient en interviews et en images d’archive sur la naissance du vélo à Bruxelles jusqu’à nos jours, dans l’émission C’était mieux maintenant.

Les cyclistes urbains ont dû se faire une place dans la circulation bruxelloise à travers les années. Pour en parler, Jacques Dekoster, l’un des créateurs du Gracq, l’association de défense des cyclistes à Bruxelles, revient sur la naissance de ce mouvement et son évolution jusqu’à aujourd’hui. Une évolution qui se fait également sur la toile. C’est ce qu’expliquent Katia Xenophontos et Clotilde Fouss. La première a troqué sa voiture pour un vélo il y a de cela 2 ans et elle partage sur Twitter ses aventures cyclistes avec les internautes. La seconde fait de sa passion un métier grâce à son apprentissage de mécanicienne vélo, un milieu encore très masculin.

Enfin, Mike Carremans, l’un des créateurs de l’exposition VéloMuseum qui se tient aux Archives et Musée de la vie flamande à Bruxelles (à découvrir jusqu’au 11 juillet), nous raconte cette histoire du cyclisme à Bruxelles et l’introduction du vélo dans la capitale depuis 1869. Avant cela, le vélo se pratiquait dans les différents vélodromes bruxellois, loin de la pratique utilitaire que l’on connait de nos jours.

La Rédaction; Image : Momuse