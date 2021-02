Le vaccin AstraZeneca sera réservé aux 18-55 ans de groupes particuliers, dans un premier temps

L’arrivée prochaine de 443.000 doses du vaccin d’AstraZeneca va permettre d’entamer dès la mi-février la vaccination de plusieurs groupes de personnes âgées de 18 à 55 ans, dont du personnel soignant, les résidents et le personnel d’institutions de soins, des personnes à risques et remplissant des fonctions critiques comme les policiers sur le terrain, a indiqué samedi la task force vaccination.

Ce vaccin, développé par la société anglo-suédoise AstraZeneca, s’inscrit dans la stratégie de vaccination définie par les autorités belges pour lutter contre la propagation du Covid-19 et qui recourt également aux vaccins de Pfizer et de Moderna.

Il ne sera en Belgique, comme dans d’autres pays, provisoirement pas administré aux plus de 55 ans, dans l’attente de résultats d’études encore en cours, a précisé le professeur Jean-Michel Dogné, lors d’une conférence de presse virtuelle.

Selon Mme Stordeur, 443.000 doses de ce vaccin, approuvé le 2 février par l’Agence européenne des médicaments (EMA), doivent être livrées à la Belgique “dans les prochaines jours” et seront réparties entre les différentes entités fédérées du pays.

Réservé aussi aux fonctions critiques, comme la police

En vertu d’un avis émis par le Conseil supérieur de la Santé (CSS), il sera dans un premier temps réservé aux personnes âgées de 18 à 55 ans.

La task force vaccination a avalisé cet avis et décidé que le vaccin sera en priorité administré aux professionnels de la santé dans cette tranche d’âge – ce qui représente environ 200.000 personnes – , aux résidents et au personnel des autres institutions de soins collectifs (centres de revalidation, institutions psychiatriques et abritant des personnes avec un handicap), aux groupes à risque présentant des comorbidités par ordre d’âge décroissant, à l’exception de personnes souffrant de troubles immunitaires (soit entre 500.000 et un million de personnes) et aux personnes occupant des “fonctions critiques” – comme les unités d’intervention sur le terrain de la police.

La ministre de l’Intérieur satisfaite de la décision

Dans un communiqué, la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V) s’est dite satisfaite de cette décision quant à la police. “Lors du contrôle du respect des mesures sanitaires, il n’est souvent pas possible pour les policiers d’appliquer les règles de distanciation sociale. Depuis le début de l’épidémie, plus de 3.600 policiers ont déjà été testés positifs. L’adaptation de la stratégie de vaccination permet maintenant aux membres des unités d’intervention d’être vaccinés plus rapidement que prévu. Le risque d’absence pour cause de maladie suite à une infection Covid est de ce fait nettement moins élevé“.

Belga et ArBr – Photo : Belga