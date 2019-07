Le tunnel des Quatre Bras encore fermé pour quelques heures au moins

L’installation à haute tension, dans le tunnel des Quatre Bras de Tervuren, est endommagée, a indiqué l’agence flamande en charge des routes et du trafic vendredi en milieu de journée.

La réouverture du tunnel, fermé au trafic depuis environ 7h00 du matin dans les deux sens à la suite d’une panne d’électricité, devrait intervenir au plus tôt pour l’heure de pointe de fin de journée. Le tunnel restera donc fermé encore plusieurs heures.

L’entrepreneur appelé sur place à la suite de la panne a constaté des dommages à l’installation à haute tension. L’ouvrage nécessite donc des réparations supplémentaires, résume Gilles Van Goethem, porte-parole de l’Agentschap Wegen en Verkeer. Des ouvriers travaillent actuellement à l’installation d’un système “back-up” pour rétablir l’électricité dans le tunnel. “L’objectif est de rouvrir le tunnel pour l’heure de pointe du soir”, indique Gilles Van Goethem.

L’impact de cette fermeture sur la circulation est particulièrement fort. Il est seulement possible de circuler sur place en surface, là où sont installées des feux de circulation qui ralentissent beaucoup le trafic. Les automobilistes empruntant l’E411 en provenance de Namur sont également impactés.

Door de afgesloten #Vierarmentunnel in Tervuren staat het verkeer stil over vele kilometers op de #R0. Veel vakantiegangers rijden zich er nu hopeloos vast in de file, vooral op de binnenring. Vermijd de zone, want je verliest er zeer veel tijd. pic.twitter.com/edeyxQr6qi

— Peter Bruyninckx (@PeterBruyninckx) July 5, 2019