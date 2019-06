Le trafic ferroviaire perturbé par un train en panne à Bruxelles-Nord

A cause d’un train en panne, deux voies de la gare de Bruxelles-Nord ne peuvent être utilisées mardi après-midi, ce qui provoque de gros embarras, indique la SNCB.

Les perturbations devraient durer certainement jusque 18h00, impactant l’heure de pointe du soir déjà fort chargée.

Les voies 5 et 6 sont hors service dans la gare de Bruxelles-Nord, ce qui entraîne la déviation ou la limitation de certains trains. La SNCB veut ainsi soulager l’axe Nord-Midi très chargé, afin de limiter les perturbations autant que possible.

Concrètement, les trains entre Alost et Schaerbeek sont limités à Hal. La liaison Schaerbeek-Zottegem emprunte la ligne 28, qui longe la connexion Nord-Midi et ne dessert dès lors pas les gares de Bruxelles-Nord et Bruxelles-Central. Les trains IC depuis Ostende et Knokke vers Brussels Airport ne dépassent pas Bruxelles-Midi. Enfin, les trains entre Alost et Bruxelles-Midi et entre Termonde et Bruxelles-Midi sont déviés dans les deux sens.

