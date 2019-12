Le trafic des trains interrompu entre Ottignies et Gembloux, impactant la liaison avec Bruxelles

La circulation ferroviaire est interrompue entre Ottignies et Gembloux, a twitté la SNCB ce lundi soir.

Un train a heurté une personne à hauteur de Blanmont, entre Gembloux et Mont-Saint-Guibert vers 18h00, impactant plus largement la liaison entre Bruxelles et la capitale wallonne.

A Bruxelles, plusieurs types de trains sont concernés, nous indique Vincent Bayer, le porte-parole de la SNCB : Bruxelles-Midi vers Luxembourg, Bruxelles-Airport vers Dinant et Bruxelles-Midi vers Liers. Ils sont soit supprimés, soit détournés entre Ottignie et Namur. Les trains de Bruxelles-Midi vers Ottignie rouleny normalement. Des bus de remplacement ont été mis en service entre Ottignie et Gembloux.

“Des perturbations sont à prévoir jusqu’en fin de soirée“, a précisé un porte-parole d’Infrabel, le gestionnaire du rail.

Avec Belga