L’asbl Team Volta propose une pratique sportive particulière : le Street Work Out. Une discipline physique, avec une réflexion sociale et environnementale.

Ainsi l’asbl est attentitve aux liens entre le corps, le mouvement et la nature dans une approche de respect mutuel. “Nous encourageons les familles et les individus à se déplacer, à entrer en contact avec la nature et à exposer leur corps à la nature de ce mouvement. Nous visons à réduire le temps passé par les enfants derrière des écrans, des téléphones intelligents et des appareils de jeu.”, explique l’asbl.

► Reportage de Denis Caudron