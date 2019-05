Le soleil s’annonce ce week-end : voici les événements à ne pas manquer à Bruxelles

Le week-end s’annonce particulièrement ensoleillé, avec des températures pouvant atteindre 29 degrés dans la capitale. Pour profiter de ce beau temps, les événements s’enchaînent ces samedi et dimanche, aux quatre coins de la Région bruxelloise.

On débute avec le festival de l’environnement, qui célèbre son vingtième anniversaire durant trois jours, entre Tour & Taxis et le parc du Cinquantenaire. Dès ce vendredi soir, à 20h00, le festival organisé par Bruxelles-Environnement proposera une soirée particulière : “happy ears”. Durant ce concert, deux DJ joueront pendant que le public se déhanchera grâce à des casques qui diffuseront la musique de chacun des DJ. Aucun son ne sortira donc des enceintes, tout sera diffusé via les casques.

Samedi et dimanche, des animations auront lieu au Cinquantenaire de 11h00 à 19h00, avec des stands axés sur le climat, l’alimentation (Good Food), le Zéro Déchet, la nature en ville et les “générations durables”, le thème de cette année. En outre, une fête du vélo aura lieu dimanche au Cinquantenaire, la veille de la journée mondiale de la petite reine, pour célébrer le prochain départ du Tour de France à Bruxelles.

Au parc de Wolvendael, à Uccle, vous pourrez également remonter le temps avec la fête de l’Ukkelbeek, qui vous propose de redécouvrir le moyen-âge. L’ambiance sera médiévale ces vendredi (17h00 à 22h00), samedi (10h00 à 22h00) et dimanche (10h00 à 18h00), avec des animations pour petits et grands. Ils pourront ainsi s’adonner aux métiers anciens (sellier, forgeron, tailleur de pierre), s’essayer aux jeux d’époque, découvrir les tournois de combats d’épée et le tir à l’arc, mais aussi profiter des spectacles de chants et de joutes, des stands de gastronomie médiévale, et d’un marché de produits artisanaux.

Ce dimanche, au Palais du Coudenberg, vous pourrez replonger au temps de Bruegel avec le Coudenberg Family Day. De 10h00 à 18h00, diverses activités seront proposées aux petits et grands comme une initiation au tir à l’arbalète, des jeux du XVIe siècle, un atelier de cuisine, une initiation à la musique et à la danse du temps de Bruegel. Des rencontres avec les personnages de l’Ommegang sont également prévues, tout comme un atelier de zythologie, pour les amateurs de bières.

Les abeilles seront aussi à l’honneur ce week-end à l’occasion de la journée portes ouvertes au jardin d’abeilles de Jette. Ce samedi, de 13h00 à 17h00, à l’occasion de la quinzaine des abeilles et des pollinisateurs, le public pourra découvrir ce monde particulier et découvrir une véritable ruchette vitrée. Il vous sera également possible d’obtenir des semences de plantes indigènes mellifères, pour favoriser les abeilles. Toujours autour des abeilles, la ferme du Parc Maximilien propose également, ce samedi à 10h00, une visite de ses ruches durant près d’une heure.

À Watermael-Boitsfort, le traditionnel village provençal s’est installé ce mercredi sur la place Keym et est ouvert jusqu’à dimanche. De 10h00 à 19h00 (et même 21h00 ces vendredi et samedi), il vous est ainsi possible de découvrir les produits typiques d’une quarantaine d’exposants : vins, savons, santons, poteries, épices, huiles d’olive, macarons, tapenades… Avec le soleil en prime, on pourra presque se croire dans le sud de la France.

Dès ce vendredi, et pour la troisième année consécutive, le Vaux-Hall s’ouvre au public pour l’été. Cela démarre ce vendredi soir avec Oazis, un “espace de relaxation, de rencontres, d’expériences et de communions, habité par des personnages bruxellois atypiques”, et cela se poursuivra ce samedi avec des ateliers créatifs à l’aide de matériaux naturels, des séances de cinéma, ou encore des concerts de musique classique ou contemporaine.

À Ixelles, sur le site du See U, aux anciennes casernes, les amateurs de cyclisme seront attendus pour découvrir ce week-end le projet VELODROOM, une installation artistique sous la forme d’un vélodrome. L’infrastructure sportive se voudra donc aussi artistique. Des animations auront lieu ces samedi et dimanche, tout comme des courses ! Ceux qui souhaitent tenter de rouler sur cet anneau peuvent s’inscrire dès 12h00.

