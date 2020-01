Le Skyhall de Brussels Airport construit pour l’Expo58 retrouve son lustre d’antan

Le Skyhall, l’ancien hall de transit de Brussels Airport, construit pour l’Expo58, s’offre une nouvelle vie. La rénovation, qui a demandé trois ans de travaux, a coûté 25 millions d’euros. Le hall à la vaste vue sur le tarmac ne sera pas accessible aux voyageurs, il fera office d’espace événementiel.

Le visage de l’aéroport national a beaucoup évolué à l’approche de l’Expo58. L’ancienne infrastructure située à Melsbroek ne suffisait pas pour accueillir le nombre de visiteurs attendus. Les architectes Maxime Brunfaut, Geo Bontinck et Joseph Moutschen ont donc reçu la mission de concevoir une toute nouvelle infrastructure aéroportuaire.

D’où la construction du Skyhall et des terminaux adjacents. Un nombre incalculable de personnes ont ainsi salué leurs proches et amis entre 1958 et 1994 dans ce hall de transit au toit flottant et vue panoramique. L’an 1994 fut celui de l’ouverture du nouveau terminal et le Skyhall vieillissant est alors petit à petit sorti des habitudes.

Une rénovation en profondeur a débuté début 2017. Elle est à présent terminée. Le Skyhall rénové a été inauguré mercredi à l’occasion de la réception de Nouvel An de Brussels Airport.

“Cette rénovation est une prouesse technique”, assure Arnaud Feist, CEO de Brussels Airport. Le toit a ainsi dû être renforcé et isolé, la façade de verre de 1.800 m2 a été dotée de verre super résistant, l’éclairage est LED et il a fallu revoir la sécurité incendie et l’évacuation.

“Mais en même temps, nous tenions à conserver autant que possible les traits originels de ce bâtiment qui fait partie du patrimoine“, comme le sol et le plafond, ajoute M. Feist, “car pour beaucoup de personnes, cela a un côté nostalgique”. Arnaud Feist avoue que lui-même y est régulièrement venu dans les années 70 et 80 saluer son père.

L’exploitant de l’aéroport n’ayant pas besoin de cet espace pour les opérations aéronautiques, le célèbre hall s’est vu doté d’une nouvelle fonction. L’espace de 6.100m2 pourra désormais accueillir divers événements et jusqu’à 2.500 personnes.

