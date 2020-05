La Fédération des employeurs des arts de la scène demande, dans une lettre envoyée ce mercredi au ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet, le lancement d’un processus de travail avec le secteur.

“Nous n’avons pas, nous n’avons plus besoin de compréhension, de reconnaissance, d’empathie, de consultations stériles et chronophages. Nous avons besoin de décisions franches, d’actes clairs et de prise de responsabilité politique.”

La fédération réclame le lancement d’un réel processus de concertation avec des représentants du ministre et du cabinet du la ministre Bénédicte Linard, “afin de faire émerger et de concrétiser, selon un calendrier effectif et rapide, l’ensemble des mesures à prendre à court, moyen et long terme, avant que le naufrage n’ait lieu“.

Au niveau fédéral, c’est la “disette“, déplore le secteur. “Hormis la neutralisation pendant une courte période de crise pour la prise en compte et le calcul des conditions de maintien et d’accès au régime particulier de chômage pour les artistes, aucune mesure concrète n’a été prise pour faciliter l’accès et le maintien de ce régime sur le long terme“, pointe notamment la fédération.

En outre, “bien que de multiples propositions aient été faites par les intermédiaires concernés, aucune décision majeure n’a pu être obtenue pour sauvegarder le dispositif” du tax-shelter.

Belga