Suite aux températures dépassant les 30 degrés attendus ces prochains jours en Région bruxelloise, le Samusocial a annoncé le lancement d’un plan “canicule pour les sans-abri” dans la capitale.

Ce plan accorde une attention particulière aux personnes les plus fragiles dans la rue, notamment les personnes âgées, les personnes avec des problèmes de santé mentale, celles qui ont un moins bon accès à l’eau potable et les personnes victimes de problèmes d’alcool. Des maraudes sont ainsi prévues pour aider les personnes les plus vulnérables et leur apporter de l’eau, explique la porte-parole du Samusocial Marie-Anne Robberecht à l’agence Belga.

Le géant de l’alimentation Nestlé a également réalisé un don de 20 000 bouteilles d’eau, des bouteilles qui sont distribuées aux personnes les plus précarisées. Le Samusocial, tout comme Infirmiers de rue, distribue également des plans avec les fontaines d’eau potable disponibles dans la capitale ainsi que des cartes des installations sanitaires disponibles. Des dépliants et affiches sont aussi distribués par l’ASBL Infirmiers de rue pour informer les sans-abris des gestes qui sauvent en cas de vague de chaleur.

Gr.I. – Photo : Belga/Bruno Fahy