Le RSC Anderlecht présente son nouvel entraîneur et dévoile le rôle de Vincent Kompany

“Il ne s’agit pas de parler d’entraîneur-joueur. Nous avons un coach au bord du terrain et qui donnera les entraînements, Simon Davies, et nous avons un manager, Vincent Kompany, c’est très différent de ce que l’on a pu connaître il y a des années“. Michael Verschueren, le patron sportif du Sporting d’Anderlecht, s’est voulu très clair au moment de présenter le Gallois Simon Davies, son nouvel entraîneur lundi.

“Les rôles bien définis”

“Les choses sont très claires et les rôles bien définis“, a confirmé le nouveau coach des Mauves, passé longtemps par Manchester City où il a été chargé d’implémenter le système Guardiola dans toutes les équipes de jeunes et été l’entraîneur de la deuxième équipe (U23) la saison dernière. C’est là qu’est né une relation de confiance avec Vincent Kompany. “Tout est basé sur la confiance et sans cette relation cela ne pourrait pas marcher”, a ajouté le Gallois de 45 ans qui devra appliquer le jeu défini par la maison Mauve et Vincent Kompany.

Vincent Kompany “sera chargé d’établir la stratégie, la manière de jouer et la façon d’utiliser les joueurs. Il aura le dernier mot, mais s’il ne devait pas jouer, il sera en tribune pas sur le banc“, a précisé encore Michael Verschueren.

“D’autres joueurs vont encore venir”

Pour ce qui est du noyau, il est encore large, et Simon Davies a eu l’occasion de le voir à l’oeuvre pour la première fois lundi matin. “Nous avons de très bons joueurs et d’autres encore vont venir. Beaucoup sont dans le viseur, nous allons voir comment évoluent les choses. Mais ceux qui sont là sont d’un très bon niveau et puis vous savez, l’on apprend parfois bien plus de situations difficiles. Pouvoir communiquer et échanger avec les gens qui étaient là la saison dernière, c’est très instructif“.

Belga, image Belga