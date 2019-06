Le risque d’accident de la route plus élevé à Anvers qu’à Bruxelles, selon Vias

Entre 2009 et 2018, le nombre d’accidents de la route a baissé de 21% en Région flamande et en Wallonie, mais seulement de 6% à Bruxelles, rapporte vendredi Vias. Le nombre d’accidents et de victimes reste toutefois plus faible dans la capitale que dans les grandes villes flamandes.

À Anvers, on déplore environ cinq accidents corporels par an pour 1.000 habitants, contre trois dans la Région de Bruxelles-Capitale, a calculé l’Institut pour la sécurité routière Vias. Des chiffres stables depuis 2014.

En 2018, Vias a comptabilisé 3,2 accidents pour 1.000 habitants à Bruxelles, 3,6 en Flandre et 3 en Wallonie. Le nombre de victimes d’accidents pour 1.000 habitants était de 3,8 à Bruxelles, 4,6 en Flandre et 4 en Région Wallonne.

