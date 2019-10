Ce mercredi soir, le Conseil communal de Schaerbeek discutera d’une motion déposée par le PTB visant à rendre gratuite la surveillance du midi pour les écoles schaerbeekoises. Le PTB demande la suppression de la « taxe tartine » et refuse l’envoi d’huissiers de justice dans les familles qui n’arrivent pas à payer les frais de garderie et de repas scolaire de leurs enfants.

« Alors que de plus d’acteurs de la société civile, de l’enseignement et même des partis politiques prônent la gratuité des garderies, elle n’est pas de vigueur ici à Schaerbeek. Les prix des garderies ont même connu une énorme augmentation il y a quelques années. Cela pèse beaucoup sur les ménages. Faire payer la surveillance des repas est absurde et injuste. Notre proposition d’amendement au règlement communal vise à supprimer définitivement la taxe tartine », explique Leïla Lahssaini, conseillère communale PTB.

La majorité communale DéFi-Ecolo-Groen a envoyé les huissiers auprès de 24 familles schaerbeekoises pour des dettes liées aux frais de repas et de surveillance. « Je suis choquée par ce choix », poursuit la conseillère communale. « C’est interpellant de voir que, dans un contexte de précarité dénoncé par la Ligue des familles et des associations de parents, la commune, au lieu de chercher les moyens de rendre gratuite la garderie, prend la décision d’envoyer des huissiers auprès de ces 24 ménages. D’autant plus que cette décision fait augmenter encore les frais à payer. »

La rédaction – Photo: Belga