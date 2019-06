A la suite de la commission de concertation du 13 juin dernier, le Collège de Watermael-Boitsfort a rendu lundi un avis défavorable concernant la demande de permis d’urbanisme pour le projet de logement “Grand Forestier” sur le terrain privé situé entre l’avenue du Grand Forestier, l’avenue Van Horenbeeck et la drève Vanderborght, sur les communes d’Auderghem et de Watermael-Boitsfort, a indiqué jeudi Marie-Noëlle Stassart, échevine de Watermael-Boitsfort chargée de l’Urbanisme, de l’Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Espaces publics.

Il s’agissait de la 3e mouture du projet. La commission de concertation a rendu le 13 juin un avis défavorable, les communes de Watermael-Boitsfort comme d’Auderghem ainsi que la Région qui étaient représentées s’étant montrées unanimement opposées. “Le promoteur n’a pas tenu compte des conditions de l’avis rendu précédemment”, remarque Marie-Noëlle Stassart. Le projet vise à construire 88 logements sur une superficie de près de 17.000 m2, 134 emplacements de parking en sous-sol et 35 à l’air libre.

Un projet immobilier jugé trop dense

La proximité immédiate du réseau de maillage vert régional, reliant notamment la forêt de Soignes au parc Tenreuken, a constitué un point d’attention pour les élus. Le Collège a notamment estimé que le projet était trop dense, qu’il compromettait le maillage vert et portait atteinte à la biodiversité végétale et animale. Il a aussi pointé l’importance de l’excavation attendue et la forte imperméabilisation du sol, avec en conséquence un risque de pollution des étangs situés en contrebas.

Des riverains s’inquiètent de la multiplication des projets immobiliers de grande ampleur en lisière de la forêt de Soignes. “Ce projet est beaucoup trop impactant au niveau du volume bâti et du bétonnage des sols”, explique Marie-Noëlle Stassart.

“Nous voulions un projet beaucoup plus léger et qui tient compte d’une étude d’incidence globale. Le logement est le bienvenu, mais pas n’importe comment. Il faut savoir que le long du boulevard du Souverain, d’autres projets de logement doivent voir le jour sur plusieurs terrains. On ne peut donc pas étudier de façon isolée cet espace. Il faut que le projet tienne compte de l’ensemble, mais aussi de la mobilité sur les deux communes”. Le Collège de Watermael-Boitsfort craint en effet de voir la circulation dirigée majoritairement vers son territoire.

Belga – Photo : Google Street View