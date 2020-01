Le prix moyen d’un appartement grimpe à 253.540 euros en Région bruxelloise

Bruxelles a enregistré une hausse de 6,3% de l’activité immobilière, soit moins que la Flandre (+10,8%), mais plus la Wallonie (+6%).

Le marché immobilier n’a jamais au final été aussi actif qu’en 2019 en Belgique, selon le Baromètre des notaires. Entre les trois Régions du pays, c’est Bruxelles qui a connu la hausse du prix moyen des maisons la plus forte (478.603 euros, +5,5%), devant la Wallonie (196.335 euros, +3,7%) et la Flandre (287.353 euros, +3,6%). Pour les appartements, Bruxelles est aussi la Région avec le prix moyen le plus élevé et le phénomène de progression le plus prononcé (253.540 euros, +5,7%). La Flandre (232.630 euros, +3,8%) et la Wallonie (177.799 euros, +2%) suivent à distance.

Les taux bas des crédits hypothécaires ont dopé le marché immobilier dans l’ensemble du pays, analyse la Fédération du notariat belge (Fednot). L’annonce de la suppression du woonbonus, un avantage fiscal lors de l’achat d’un bien immobilier en Flandre, a aussi augmenté le nombre de transactions lors des trois derniers mois. Les prix connaissent, eux, une augmentation moins forte que celle de l’activité.