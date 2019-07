Le piéton mortellement fauché ce dimanche matin à Rogier n’a pas encore été identifié

Quant à l’automobiliste, il a commis un délit de fuite.

L’enquête autour de l’accident mortel qui est survenu à 04h45 sur le Boulevard du Jardin Botanique à Bruxelles, face à la Place Rogier, est toujours en cours. La victime n’est pas encore identifiée mais il s’agit d’un homme de type européen âgé entre 20 et 30 ans, a précisé dimanche en début d’après-midi Olivier Slosse, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles.

Le périmètre de sécurité était toujours en place dimanche en début d’après-midi, au niveau du Boulevard du Jardin Botanique. En début de matinée, un expert en automobile est descendu sur les lieux. Le parquet de Bruxelles est également arrivé sur place un peu plus tard ainsi que la police scientifique.

Le chauffeur du véhicule n’a pas encore été interpellé

Dimanche vers 04h45, un piéton a été fauché par une voiture sur le Boulevard du Jardin Botanique, face à la Place Rogier, dans le centre de Bruxelles. Le piéton est décédé sur place des suites de ses graves blessures. Quant à l’automobiliste, il a commis un délit de fuite.

Belga, image Belga