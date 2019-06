Le personnel de cinq hôpitaux du réseau public dénoncent leurs conditions de travail et partent en grève

Le personnel des hôpitaux publics du réseau Iris (CHU Brugmann, CHU Saint-Pierre, Institut Bordet, Huderf et les hôpitaux Iris Sud) seront en grève dès ce dimanche 20h et ce, jusqu’au lundi 3 juin à la même heure. Le Front Commun Syndical qui représente le personnel du réseau hospitalier Iris dénonce les conditions de travail de plus en plus difficiles pour les travailleurs.

Une action syndicale de protestation se déroulera devant le bâtiment de la Faîtière Iris à Saint-Gilles tandis que les représentants syndicaux assisteront à une réunion du Comité C Iris avec les représentants du conseil d’administration. Parmi les revendications du personnel, un retour à l’octroi de la prime de fin d’année, des possibilités de réduction du temps de travail ou encore le remboursement des frais de transport à 100%. Le personnel souffre de la charge de travail “qui ne cesse de s’acroître en termes de services à rendre aux patients”, explique le communiqué de presse des syndicats.