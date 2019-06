Le père de Théo Hayez est à Byron Bay, les recherches perdureront durant le weekend

Le père de Théo Hayez, jeune Belge porté disparu en Australie depuis 15 jours, est arrivé à Byron Bay, station balnéaire où le jeune homme a été aperçu pour la dernière fois, a confirmé à Belga vendredi la porte-parole de la police régionale. Les policiers doivent informer les proches de l’avancée des recherches, qui devraient se poursuivre durant le weekend.

Le père du jeune disparu est arrivé en Australie et “coopère et assiste la police de toutes les manières qu’il soit“, a indiqué Samantha Long, porte-parole de la police de l’Etat de Nouvelle-Galles du Sud vendredi. Les agents de police doivent rencontrer les membres de la famille pour les mettre à jour de l’avancée des recherches, a-t-elle ajouté.

En ce moment, les recherches continuent à l’aide de chiens renifleurs et d’agents de police. Les détectives et inspecteurs “recherchent toutes les informations disponibles” et “passent en revue les images de caméras de surveillance“.

Les opérations pour retrouver le jeune Belge de 18 ans, disparu depuis le 31 mai, devraient se poursuivre au cours du weekend, a poursuivi la porte-parole. Elle n’était pas en mesure de commenter combien de temps les recherches seraient maintenues.

La communauté de Byron Bay reste très mobilisée pour continuer à assister les proches de Theo Hayez et les autorités dans leurs démarches. Une levée de fonds via la plateforme de financement participatif GoFundMe a déjà permis de récolter plus de 35.000 euros, somme qui doit contribuer à aider les proches de Théo Hayez à se rendre sur place.

