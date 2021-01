Le parlement bruxellois va définir des critères plus clairs concernant les missions économiques à l’étranger

La définition d’un cadre commun pour l’ensemble des missions économiques bruxelloises figure dans l’accord de gouvernement régional.

La commission des Finances du parlement bruxellois s’est prononcée en faveur d’un débat sur la définition de critères plus clairs pour les missions économiques que la Région-capitale est amenée à organiser à l’étranger. Le parlement se prononce régulièrement, suivant l’actualité, sur l’organisation de certaines missions économiques dans des pays étrangers. “Mais on ne peut pas se contenter d’un texte de résolution tous les six mois. Notre action politique a pour objectif d’améliorer ce qui se fait actuellement, nous nous devons de proposer des solutions” a commenté Marie Lecocq, députée bruxelloise Ecolo.

Pour celle qui est aussi vice-présidente de la Commission des Finances, cette discussion globale doit intégrer différentes visions et donner la parole aux acteurs qui travaillent tant dans le champ économique que sur les questions de droits humains. La définition d’un cadre commun pour l’ensemble des missions économiques bruxelloises figure dans l’accord de gouvernement régional. “Notre combat n’est pas à géométrie variable, le développement d’une économie juste, créatrice d’emplois et de sens ne peut se faire qu’en respectant les droits de toutes et tous. Nous voulons de la cohérence et nous nous réjouissons de ces futurs échanges avec les acteurs économiques et la société civile au Parlement bruxellois“, ont enfin dit Marie Lecocq et le député Groen Juan Benjumea Moreno.

