Le parlement bruxellois rejette les plaintes électorales à l’unanimité

Avant de prêter serment, les futurs députés bruxellois ont rejeté, mardi, à l’unanimité, trois plaintes formulées à propos du déroulement du scrutin électoral régional du 26 mai dernier. Il y a eu dix abstentions dans les rangs d’Ecolo, de Groen, de la N-VA, du PTB du PVDA, d’Agora et de DierAnimal et du Vlams Belang.

Les abstentions ont été justifiées par la malaise de ces votants par rapport au fait que le parlement bruxellois est lui-même appelé à se prononcer sur la validité des plaintes concernant son élection. Alain Maron (Ecolo) a toutefois rappelé que pour modifier les règles en la matière, il eut fallu déclarer un article de la Constitution à révision, à la fin de la législature sortante, ce qui n’a pas été fait.

Deux des plaintes ont été jugées non recevables car elles provenaient d’électeurs, et non de candidats. Celle de l’ex-député Ahmed El Khannouss (cdH), candidat à Molenbeek, a été jugée recevable, mais non fondée. Selon la RTBF, l’ex-élu régional cdH souhaitait un recomptage des votes exprimés dans l’ensemble des bureaux du canton de Molenbeek. Au bureau n°13, les clés USB ont été insérées dans la machine du président et non dans l’urne. Selon Ahmed El Khannouss, cité par la RTBF, les premiers votes n’ont dès lors pas été comptabilisés.

Le même incident s’est produit dans un autre bureau. Par ailleurs, le président du bureau principal de Molenbeek a relevé l’existence d’un nombre très élevé de rapports et de procès-verbaux non signés par le président et les assesseurs du bureau de vote, comme le prévoit pourtant la loi électorale.

Mardi, la commission chargée de la validation des opérations électorales, composée de sept membres tirés au sort en début de séance n’a toutefois pas jugé nécessaire de donner suite à cette plainte, la jugeant recevable, mais non fondée.

Belga – Photo: Dirk Waem