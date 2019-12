Le nombre de starters en chute à Bruxelles

Le nombre d’entreprises créées à Bruxelles en 2019 a baissé de 5,5% par rapport à l’année précédente, ressort-il de chiffres rapportés par le Syndicat neutre pour indépendants (SNI).

Au 31 décembre, 119.246 nouveaux entrepreneurs auront démarré une activité, dont 27.847 en Wallonie et 14.491 à Bruxelles, relève le SNI sur base de données de Trends Business Information. En Flandre, une hausse de 7% a été constatée.

La province du sud du pays la plus dynamique en termes de starters est Namur, avec 4.152 (+5,5%). A contrario, le Luxembourg enregistre une baisse de 3,5%, à 1.890 créations. Le SNI constate parallèlement une progression de 6% du nombre de cessations et de faillites, à 89.208 en 2019. Cela représente 50.460 entrepreneurs en Flandre en 2019 (+7%), 26.388 en Wallonie (+3%) et 11.714 à Bruxelles (+7%).

Les secteurs les plus touchés ont été le commerce de détail (14.599), les services (11.015), la construction (8.944) et l’horeca (6.137).

Belga – Photo/Thierry Roge