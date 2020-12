Le nombre de PV a augmenté depuis que le Ring est passé à 100 km/h

Depuis le 1er septembre, la vitesse maximale sur le Ring de Bruxelles est passé à 100 km/h. Et cela semble avoir échappé à quelques automobilistes. Près de 56.000 pour être plus précis.

Le nombre de PV pour excès de vitesse a très largement augmenté par rapport à l’année dernière.

Si la mesure, initiée par la Flandre, est avant tout environnementale, elle a aussi un but de sécurité routière. L’objectif étant évidemment de diminuer le nombre d’accidents. Et pour arriver à imposer ce changement, les contrôles radars se sont intensifiés. Résultat : 55.586 véhicules ont été verbalisés par des radars fixes et mobiles en quatre mois. Soit une moyenne de 491 par jour, indique La DH ce samedi.

“Les contrôles mobiles ont été intensifiés afin de sensibiliser au maximum les automobilistes et s’assurer que les comportements s’adaptent afin d’arriver plus vite aux effets souhaités : amélioration de la sécurité routière, fluidité du trafic et réduction des émissions de CO 2 “, précise un porte-parole de la police fédérale de la route à La DH.

Il faut toutefois préciser que tous les automobilistes n’ont pas été flashés uniquement en raison de l’abaissement de la limitation de vitesse à 100 km/h. Certains roulaient bien au-dessus des 120 km/h. Ils auraient donc été flashés même si l’ancienne limitation était encore d’application.

La police fédérale a aussi procédé à 354 retraits de permis.

A.V. – Photo: Belga