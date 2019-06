Le nombre d’accidents de moto en hausse ces derniers jours

Les accidents impliquant une moto se sont multipliés ces derniers temps.

► Un motard perd la vie boulevard de la Deuxième Armée Britannique suite à un accident de la route

Avec le soleil, les motards sont de plus en plus nombreux sur nos routes. Parmi ceux-ci, certains ne roulent que quelques mois par an ou de manière occasionnelle. Moins habitués à la route, ils sont souvent plus vulnérables. C’est l’une des raisons qui expliquent une recrudescente d’accidents en ce moment.

■ Reportage de David Courier et Nicolas Scheenaerts