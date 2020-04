Le Musée Horta propose de découvrir la Maison du Peuple comme vous ne l’avez jamais vue

En cette période de confinement, les initiatives de la part du secteur culturel sont nombreuses pour mettre gratuitement à votre disposition des documents exceptionnels. C’est le cas du Musée Horta qui met dès aujourd’hui en ligne le film de la restitution en 3D de la Maison du Peuple via son programme “hors les murs”, intitulé Hort@home.

Le film en 3D propose aux citoyens de découvrir la reconstitution de la Maison du Peuple détruite en 1965. Le Musée Horta propose sur son site la retransmission complète de la soirée de projection du 18 décembre en français et néerlandais.

En plus du film (accompagné au piano par Fabian Fiorini), Benjamin Zurstrassen, conservateur du musée Horta, revient sur l’histoire de cet édifice construit par Horta pour le Parti Ouvrier Belge et le Mouvement coopératif.

Cette restitution est le fruit de 5 années de travail et du partenariat entre le laboratoire Alice et le Musée Horta. Il est désormais disponible en ligne donc, grâce au programme “Hort@Home” qui propose de nombreux contenus pour tous les âges et les intérêts sont mis à disposition.

La Rédaction