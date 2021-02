Le musée des égouts se réinvente

Le musée des égouts propose à ses visiteurs une nouvelle expérience grâce à un nouvel audioguide interactif

Bruxelles a un réseau d’égout qui compte près de 1900 km de ramifications. Une véritable ville sous la ville où s’engloutissent chaque jour des milliers de m³ d’eaux usées.

Reportage / Musée des égouts : balade souterraine parmi les rats

Pour en apprendre plus, il y a un musée qui raconte quand, pourquoi et comment les égouts furent construits et qui explique le cycle de l’eau en ville. Fini la visite classique, il est désormais possible de vivre de véritables scénarios au musée des égouts de Bruxelles. Grace à des entretiens réalisés avec d’anciens égoutiers, durant la visite, il est possible d’écouter de nombreuses anecdotes racontées directement par ceux qui les ont vécues.

■ Reportage de Vanessa Lhuillier, Manon Ughi et Séverine Rondeau