Le médiateur fédéral demande le retrait d’une page du rapport environnemental de Brussels Airport

Philippe Touwaide, le directeur du service de médiation du gouvernement fédéral pour l’aéroport de Bruxelles-National, demande à Arnaud Feist, directeur de Brussels Airport, de “retirer immédiatement la page mise en ligne hier et relative aux “qualités” du Boeing 727 MAX.”, indique-t-il dans un communiqué.

La page visée a été conçue dans le cadre du rapport environnemental 2019 de l’aéroport. Dans un onglet “Innovation durable”, la société présente en effet comme une “bonne nouvelle pour l’aéroport, les riverains et l’environnement” le fait que la compagnie TUI fly complète sa flotte avec quatre Boeing 737 MAX. “Le dernier modèle du constructeur aéronautique américain Boeing émet 14 % de CO2 en moins et fait 40 % de bruit en moins – tout cela grâce à son nouveau moteur et à son design aérodynamique d’exception. Les avions plus silencieux sont une bénédiction pour notre aéroport. TUI fly en est un magnifique exemple“, lit-on sur la page signée de Gunther Hofman, Managing Director de TUI fly Benelux, qualifié de “CEO de Brussels Airport Company”. Ces avions sont pourtant interdits de vol en Belgique, et dans d’autres pays, depuis plus de quatre mois après deux accidents ayant fait 346 morts.

La publication de Brussels Airport a suscité de vives réactions de la part de riverains, d’associations, de bourgmestres et de parlementaires, précise encore Philippe Touwaide. “Il s’agit d’une publication maladroite d’un ancien texte remis en ligne par erreur dernièrement, mais le maintien de cette publication peut heurter les familles des victimes des deux accidents aériens survenus avec des Boeing 737 MAX.”, dit-il.

BX1 – Rédaction