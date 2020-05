Le magasin de meubles Dominique Rigo quitte l’avenue Louise après 44 ans

Il jette un constat amer à l’égard des politiques de mobilité en Région bruxelloise et à la Ville de Bruxelles.

Le magasin de meuble Dominique Rigo situé avenue Louise depuis 44 ans fermera ses portes dans les prochaines semaines. Ce magasin familial y vend des meubles scandinaves et italiens depuis 1976. Mais aujourd’hui, il regrette un climat général mauvais pour ces affaires.

Il jette un constat amer à l’égard des politiques de mobilité en Région bruxelloise et à la Ville de Bruxelles, et tout particulièrement la politique de stationnement dans cette zone de la capitale: “Les trottoirs mal entretenus, l’absence de concertation avec les commerçants quant aux projets d’urbanisation, le manque de réaction du politique face à une situation qui se détériore et son absence de soutien par rapport au commerce – qui entraîne le départ des grandes maisons du centre de Bruxelles et du haut de la ville“, confie-t-il.

C’est également ce qu’il compte faire. D’ici les prochaines semaines, il rouvrira son enseigne à Uccle, dans le quartier Stalle.

