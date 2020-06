Le gouvernement bruxellois met en place un “comité scientifique logement post-Covid-19”

L’objectif est de réfléchir aux enjeux de densification et de dé-densification.

Le gouvernement bruxellois annonce la mise en place d’un “comité scientifique logement post-Covid-19”, a confirmé vendredi le ministre-président Rudi Vervoort (PS) au Parlement régional. Ce comité devra organiser 10 séances maximum et produire un rapport dans les 6 mois. Celui-ci sera mis à disposition des différents acteurs du logement à Bruxelles.

“La crise du coronavirus n’a pas été vécue de la même manière en fonction du lieu où on habite“, a fait valoir Rudi Vervoort, interrogé par le député MR Gaëtan Van Goidsenhoven. “C’est un marqueur qui doit nous inciter à une réflexion et nous amener à réfléchir à comment on voit la ville demain. Il y a des enjeux de densification, mais aussi de dé-densification ainsi que des enjeux d’espaces à préserver“, a ajouté le ministre-président. “Bruxelles représente 10% de la population belge et 10% des contaminés. Les grandes villes ne connaissent donc pas un taux de contaminations plus élevé. En revanche, nous avons 15% des décès. Cela montre qu’il y a eu une surmortalité à Bruxelles. Il y a sans doute une dimension sociale, j’en suis convaincu.“

Le MR sceptique

Gaëtan Van Goidsenhoven a fait part de son scepticisme. “On aurait pu croire qu’au lendemain de la crise du covid-19, le ministre-président régional aurait eu à cœur de rassembler les Bruxellois autour d’un projet fédérateur. En invoquant une nécessité de densifier davantage les quartiers de la seconde couronne par “souci de justice sociale”, il glisse dangereusement vers une logique de ‘lutte des classes’. Comme s’il fallait opposer les habitants des quartiers centraux et populaires aux habitants des communes périurbaines, considérés comme de riches égoïstes.” Le député a aussi dénoncé le désignation de Benoît Moritz à la tête de ce comité. Il était le seul concurrent du candidat Kristiaan Borret dans la récente procédure de désignation du Maître architecte. M. Vervoort s’est contenté de répondre que ce comité ne constituait pas “une couche supplémentaire”.

Texte et photo: Belga