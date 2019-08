Le film Mother’s met en scène la dynastie des Drag Queens bruxelloises, son réalisateur Hippolyte Leibovici et Mademoiselle Boop sont dans “Aujourd’hui”

Il existe à Bruxelles une dynastie de Drag Queens, des performeuses qui par leur talent font vivre Bruxelles. Parmi elle la célèbre Maman et sa fille spirituelle Mademoiselle Boop. Pour un travail d’étude le cinéaste Hippolyte Leibovici les a rassemblées dans une loge, et cela donne le film Mother’s. On en parle avec Cyprien Houdmont dans ce nouveau numéro d’Aujourd’hui.