Le film du réalisateur bruxellois Laurent Micheli dans la course aux César

Le film belge “Lola vers la mer” figure parmi les longs-métrages nommés pour la 45e cérémonie des César, qui se déroulera le 28 février à Paris.

Deux autres films belges se trouvent aussi nominés: “Le jeune Ahmed” des frères Dardenne et “Ce magnifique gâteau! ” de Marc James Roels et d’Emma De Swaef. A noter que celle-ci est née à Gand, mais a étudié la réalisation documentaire à l’école de Saint-Luc à Bruxelles. Les couleurs de la Belgique seront également portées par plusieurs coproductions comme “Alice et le maire”, “Chambre 212” et “Papicha” ou encore “Atlantique”.

Né en 1982 à Bruxelles, Laurent Micheli a suivi une formation à l’Institut national supérieur des arts du spectacle et des techniques de diffusion (Insas). Il joue depuis environ dix ans au théâtre et au cinéma. Il a déjà réalisé le film Even Lovers Get the Blues.

J. Th. – Credit: BELGA/AFP