Le Festival Hello Summer prend ses quartiers sur la place Peter Benoît de Neder-Over-Heembeek

Après la Place du Congrès et le Square Ambiorix, c’est au tour de la place Peter Benoît de Neder-Over-Heembeek d’accueillir l’événement Hello Summer du 15 au 18 août.

► Revoir notre reportage: Le Festival Hello Summer prend ses quartiers au Square Ambiorix

L’évenement estival Hello Summer arrive dès ce jeudi et jusqu’au dimanche 18 août sur la place Peter Benoît à Neder-Over-Heembeek. C’est la troisième implantation du festival, qui changera d’endroit quatre fois au total dans Bruxelles. Hello Summer s’installera pour terminer au square Léopold à Laeken du 22 au 25 août.

Au programme, des animations et de nombreux endroits où se restaurer.

L’événement remplace la traditionnelle plage urbaine de “Bruxelles les bains”, qui n’a pas lieu cet été à cause de travaux ayant cours sur le quai qui l’accueillait.

A.V.