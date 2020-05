Le festival FrancoFaune et les Nuits du Botanique s’unissent

Finalement, le festival FrancoFaune et les Nuits du Botanique présenteront trois soirées en commun. L’événement se tiendra sur 10 jours, du 29 septembre au 17 octobre prochain.

Le 8 octobre, FrancoFaune et le Botanique accueilleront une artiste découverte aux Transmusicales de Rennes en 2018 : Aloïse Sauvage. Performeuse, elle allie punchlines et occupation de chaque recoin de la scène. Le concert d’Aloïse Sauvage, sous le chapiteau des Nuits-Faune, sera le point d’orgue d’une soirée placée sous le signe de la relève pop hexagonale, avec Hervé et Julien Granel et Roxaane.

Le dimanche 11 octobre, FrancoFaune se déploiera dans deux lieux prestigieux du Botanique, en accueillant Badi, le dandy facétieux de la scène hip hop belge. Le même soir, Sages comme des Sauvages investira le Grand Salon, pour un concert catégorie « Luxe-Misère », du nom de l’album à fêter ce soir-là. Fort du succès de son premier album, le duo devenu quatuor, a tatoué le territoire de ses ritournelles, de ses plaisanteries fines et de son panache. Et la soirée sera ouverte par Kùzylarsen.

Plus d’informations sur le site des Nuits du Botanique

V.Lh. – Photo: Belga/ Nicolas Maeterlinck