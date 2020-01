L’Esplanade du Cinquantenaire sera fermée aux voitures à partir de ce mercredi 15 janvier

L’accès à l’esplanade sera désormais limité pour une durée de trois ans.

L’esplanade du Cinquantenaire à Bruxelles et la zone qui se trouve à l’arrière de l’Arc de Triomphe seront interdites au stationnement à partir du 15 janvier 2020, et ce pour une période de trois ans, a annoncé la Régie des bâtiments, gestionnaire immobilier de l’État fédéral. Une barrière sera installée à l’entrée de L’Esplanade du Cinquantenaire, rue des Nerviens, y empêchant le parking sauvage.

Cette décision a été prise afin de garantir la sécurité et la continuité des travaux de toiture en cours au Musée Art & Histoire, à Autoworld et au Musée de l’Armée. Ces trois acteurs, de même que la ville de Bruxelles et la commune d’Etterbeek, ont marqué leur accord. L’accès à l’esplanade sera désormais limité aux véhicules des fournisseurs, des membres du personnel des musées, des services de secours, des gardiens du parc et des entrepreneurs qui exécutent les travaux. Les visiteurs à mobilité réduite qui souhaitent visiter un des trois musées ainsi que les autobus touristiques auront également droit à une dérogation. Organiser des événements sur l’esplanade sera toujours possible, moyennant l’accord préalable de la Régie des Bâtiments. Chaque demande sera examinée au regard de la situation du chantier.

■ Des images de Nicolas Franchomme.

Avec Belga