Le derby de la Zwanze entre Anderlecht et le RWDM (0-1) a attiré quelque 7.000 supporters

Le derby de la Zwanze qui faisait se rencontrer Anderlecht et le RWDM au stade Edmond Machtens pour le premier match amical de la saison samedi après-midi a rassemblé quelque 7.000 supporters.

De mémoire de Bruxellois, cela faisait plus de 20 ans qu’on n’avait pas assisté à une rencontre rouge/blanc et mauve, de quoi raviver les petites rivalités entre supporters, toujours dans la bonne humeur.

Côté résultats, le Sporting d’Anderlecht s’est imposé 0-1 face au RWDM (D1 Amateurs). Plusieurs cadres de l’équipe étaient sur la pelouse pour ce premier match de la saison. Antonio Milic, Sven Kums, Pieter Gerkens, Ivan Santini et Adrien Trebel ont notamment débuté la rencontre. Ce dernier est d’ailleurs à l’origine du seul but du match. Le médian français a réalisé un joli geste sur le côté gauche du rectangle molenbeekois avant de servir en retrait Pieter Gerkens pour le but du 0-1 (7e). En deuxième période, Simon Davies a principalement fait jouer des jeunes.

Reportage de Christophe Durant et Camille Dequeker