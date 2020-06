Le député bruxellois Ecolo, Kalvin Soiresse, va porter plainte pour racisme

Le député bruxellois, Kalvin Soiresse, compte porter plainte pour racisme dès ce lundi. C’est ce qu’il a annoncé ce samedi dans le JT du 13h de la RTBF. Le député Ecolo a reçu de nombreux messages à caractère xénophobe ces derniers jours, suite notamment à ses apparitions dans les médias concernant la problématique autour de la décolonisation de l’espace public et du déboulonnage des statues de Léopold II.

Il était par exemple sur le plateau de Versus ce mercredi. Un numéro dédié au passé colonial de la Belgique, à revoir ici.

Parmi ces messages, il reçoit des tweets comme celui-ci : “Sans la colonisation, tu serais encore un cannibale en train de jouer tam tam.”

Kalvin Soiresse rejoint ainsi le bourgmestre de Ganshoren, Pierre Kompany (cdH). Six députés humanistes du parlement bruxellois avaient annoncé jeudi dernier le dépôt d’une plainte pour incitation à la haine, injures racistes et harcèlement à l’égard de leur co-listier. Des messages qui lui avaient été adressés après qu’il ait demandé des excuses à la Belgique pour la colonisation du Congo.

Kalvin Soiresse a toutefois expliqué que les attaques racistes ne sont pas toutes récentes.

“J’ai une pensée émue pour des gens comme moi qui subissent ce racisme : mon aîné bourgmestre Pierre Kompany mais aussi et surtout les femmes, parce que les femmes subissent une double peine. Elles sont victimes de sexisme et de racisme. On le connaît chez Ecolo parce que nos coprésidentes successives, Zakia Khattabi et Rajae Maouane, le subissent“.

En effet, Rajae Maouane, la co-préidente d’Ecolo, a également été victime de propos racistes et sexistes dernièrement. Des propos qu’elle a tenus à rendre public sur ses réseaux sociaux. Elle est revenue sur ces événements dans Toujours + d’Actu sur BX1, la semaine dernière.

A.V. – Photo: Belga