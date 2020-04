Le cirque Bouglione publie une vidéo pour demander de l’aide à la Fédération Wallonie-Bruxelles

Depuis plus d’un mois, toutes les représentations du cirque ont été annulées. Les pertes financières sont énormes pour tout le secteur.

Le cirque Bouglione a publié une vidéo pour attirer l’attention du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Avec la suppression des représentations depuis le début du confinement, le secteur des cirques a perdu la totalité de ses ressources financières.

Aujourd’hui, le cirque Bouglione s’est replié dans les quartiers d’hiver dans le Hainaut. La trentaine de membres du cirques (artistes, employés, familles et enfants) sont confinés ensemble. “Nos journées sont désormais rythmées par les entraînements, les répétitions, les réparations et entretiens du matériel, mais aussi avec le développement de nouveaux projets,” indique le cirque dans un communiqué. Il demande l’aide de la ministre de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles Bénédicte Linard : “Nous avons tenté différentes interpellations auprès du ministère de la Culture, interpellations qui sont malheureusement, à ce jour, restées sans réponse. Nous regrettons profondément que les pouvoirs publics n’aient mis en place aucune concertation pour le secteur culturel dans sa globalité et n’apporte son soutien qu’aux organismes subsidiés“.

Rédaction, image d’illustration Belga