Le chalet du parc de Forest sera restauré pour y accueillir un bar

Un permis de réaménagement vient d’être octroyé.

Dans le cadre du réaménagement du parc de Forest, le chalet situé près de l’étendue sablonneuse et la guinguette vont être rénovés. Le chalet accueillera un bar et un espace de petite restauration. Les travaux devraient commencer cet automne.

Pour la première fois en 70 ans, le parc de Forest va bénéficier d’une rénovation bien méritée. Le permis de réaménagement vient d’être octroyé. Parmi les améliorations prévues: une meilleure accessibilité et des circuits pour PMR, des chemins réaménagés , une signalisation des arbres remarquables et la restauration de la butte, une plaine de jeux avec installations en bois pour enfants de 1 à 12 ans, la restauration des bâtiments et la création d’un théâtre de verdure, deux fontaines à eau potable, une gestion de l’eau qui favorisera son infiltration, restauration du mobilier (bancs, lampadaires, poubelles, etc.)…

La rédaction – Photo: Belga